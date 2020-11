Mughini, frasi shock: “Maradona? Da anni era un essere sfatto, sbagliato santificarlo ora”

Hanno del clamoroso le dichiarazioni di Mughini, che anche di fronte alla morte, non perde occasione per fare polemica

Le Parole di Giampiero Mughini hanno dell’incredibile. In un momento in cui, oltre che Napoli e Argentina, l’intero panorama calcistico sta piangendo la scomparsa di quello che da molti è ritenuto il migliore di sempre, Mughini decide di scatenare la polemica con delle dichiarazioni che potremmo definire, per utilizzare un eufemismo, quantomeno discutibili.

Queste dichiarazioni sono arrivate nel corso della trasmissione Stasera Italia, in onda su Rete 4.

Ecco il video:

"Immagini raccapriccianti dal punto di vista umano"

Giampiero Mughini ha da ridire su come si parla di #Maradona in queste ultime ore #StaseraItalia pic.twitter.com/GhptzOBdbs — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 25, 2020

