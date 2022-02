Barcellona-Napoli, De Maggio: “Rigore generoso ma non bisogna rammaricarsi”

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Barcellona-Napoli.

La prestazione del Napoli a Barcellona ha lasciato sensazioni positive tra i tifosi azzurri. A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, che si è espresso proprio sulla gara.

“Il Napoli ha sfiorato l’impresa, il rigore è stato generoso e Koulibaly monumentale. Ieri sentivo qualcuno rammaricato per il pareggio ma è molto importante. Non dobbiamo perdere di vista un avversario di questo calibro. Dobbiamo ben valutare le condizioni di Anguissa e Fabian in vista del Cagliari.”

