Cammarata su Osimhen: “Non fa la differenza perché non è al meglio”

Fabrizio Cammarata ha rilasciato delle dichiarazioni su Victor Osimhen.

L’ex calciatore Fabrizio Cammarata ha rilasciato delle dichiarazioni su Victor Osimhen ai microfoni di 1 Football Club. Cammarata difende a spada tratta l’attaccante nigeriano che è stato recentemente criticato, in quanto non ha brillato in campo contro il Barcellona.

“Victor è reduce da un lungo infortunio, non è una passeggiata tornare subito in forma, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni. È un giocatore fortissimo che mi piace molto, un’arma pericolosa del Napoli. La differenza con Mertens è la seguente: Osimhen aggredisce gli spazi, il belga può tirar fuori la giocata decisiva in qualunque momento.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “Fischiato un rigore farlocco al Barcellona, ce n’era uno su Osimhen”

Calciomercato, avanza la candidatura di Berardi per il dopo Insigne

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vola fuori da taxi, autista arrestato dopo intercettazione