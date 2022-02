Napoli, agente Di Lorenzo “Se arrivano offerte importanti va ceduto”

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue parole.

“Se inizia una gara non nel migliore dei modi non si scompone, anzi dà il meglio di sé. Ieri ad esempio ha subito sfidato i suoi avversari. Considerata la sua età se dovesse arrivare un’offerta importante e fossi il Napoli lo cederei. Abbiamo degli esempi come Hysaj ed Albiol che non sono stati venduti ed alla fine uno è andato via a parametro zero ed uno è stato venduto a cifre minori. Quando l’età si aggira intorno ai 27 anni si dovrebbe ragionare così. Oggi non ci sono più fuoriclasse come Maradona. L’Atletico Madrid è sempre interessato quindi potrebbe arrivare qualche proposta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cagliari-Napoli, l’arbitro Mariani sostituito da Sozza

Serie A, Percassi cede l’Atalanta. Pronto il closing con il gruppo KKR

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giulia De Lellis, la grande sorpresa per il compleanno del fidanzato Carlo Gussalli Beretta