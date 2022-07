Corriere dello Sport – Kim, Napoli in vantaggio: è il prediletto di Spalletti

Kim vuole la Champions League, e il Napoli potrebbe essere in vantaggio, ma la sfida con il Rennes continua:

“Il club francese s’era mosso per benino e aveva anche informato il Fenerbahce di essere pronto a pagare l’intero importo della clausola rescissoria – 20 milioni di euro -, ma poi l’arrivo del Napoli sulla scena ha scombussolato i piani e anche le idee del giocatore; inizialmente intenzionato a raggiungere Genesio, già conosciuto ai tempi recenti del Beijing Guoan, ma poi corteggiato e disorientato dalla prospettiva di giocare in Italia e in Champions.

Il Napoli non cede, non retrocede e anzi rilancia: attende e lo fa anche con fiducia. L’alternativa resta Abdou Diallo del Psg, collega di Nazionale di Koulibaly che il Paris, nonostante sia fuori dai piani tecnici, ha comunque convocato per la tournée in Giappone”.

