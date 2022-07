Napoli-Perugia finisce 4-1, Kvara illumina, Anguissa dominante

Napoli-Perugia, Osimhen-Kvaratskhelia, sprazzi d’intesa. Azzurri in scioltezza

Il Napoli in una partita vera, batte il Perugia 4-1. Ancora in gol Kvaratskhelia. Cresce l’intesa con Osimhen. Raddoppia Anguissa. Politano e Petagna arrotondano, di Melchiorri il momentaneo 2-1.

Buona la seconda per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri, in una partita tutt’altro che amichevole, si impongono sul Perugia con il risultato finale di 4-1. Pronti via e Kvaratskhelia porta avanti i partenopei dopo uno splendido 1-2 con Osimhen. Prove di intesa che funzionano, i due sembrano piacersi e confezionano un cioccolatino da far brillare gli occhi.

Da calcio d’angolo di Mario Rui, arriva il raddoppio firmato Anguissa che è bravo a prendere il tempo alla difesa avversaria. Nonostante il Perugia sia avanti con la preparazione, il Napoli domina il match grazie all’enorme differenza tecnica. Piccolo battibecco tra Osimhen e Lozano, con il messicano beccato dal compagno a causa dei tanti cross sbagliati. Nulla di grave, “cose da campo”.

Girandola di cambi per Spalletti che ne cambia 8 alla fine del primo tempo.

La ripresa si apre con la rete di Melchiorri, bomber del Perugia, che approfitta di un incertezza di Zanoli per accorciare le distanze.

Partita vera anche nella seconda frazione, Politano blinda il risultato dopo una bella azione personale, portando gli azzurri sul 3-1. Gloria anche per Petagna che sigilla il risultato sul finale di 4-1.

Buone indicazioni per Spalletti, una su tutte il feeling naturale tra Kvara e Osimhen. Assente di giornata, il presidente De Laurentiis che non assiste dal vivo all’incontro.

Napoli-Perugia 4-1 : (Kvaratskhelia al 5’, Anguissa al 36’ p.t.; Melchiorri (P) al 3’, Politano all’8’, Petagna su rigore al 46’ s.t.

Mario Porcaro