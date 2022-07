Tutto su Kim per sostituire Koulibaly

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

“Novità importanti per il futuro di Kim Min-jae. Il sudcoreano è stato individuato dal Napoli come possibile sostituto di Koulibaly. Sul giocatore del Fenerbahce c’è però da tempo anche il Rennes. I francesi non sono riusciti a chiudere la trattativa e adesso il Napoli, dopo i blitz a Istanbul dei giorni scorsi, può rientrare in piena corsa”.