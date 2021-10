Roma-Napoli, Spalletti ha già deciso la formazione. Dubbio solo per Zielinski

Roma-Napoli, Spalletti ha scelto la formazione

Roma-Napoli sarà un altro esame importante per gli azzurri guidati da Luciano Spalletti, che sembra aver ormai deciso l’undici titolare da schierare all’Olimpico. In porta torna Ospina, con Meret che siederà nuovamente in panchina. In difesa torna Mario Rui a sinistra, completano il reparto difensivo Di Lorenzo, Koulibaly e Rrahmani. A centrocampo sicuri del posto Anguissa e Fabian Ruiz, Zielinski è l’unico dubbio di Spalletti. Il polacco non è al meglio, ma alla fine dovrebbe farcela. In caso di forfait pronto Elmas. In attacco il tridente sarà composto da Insigne, Politano e Osimhen.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Kouluibaly, Rrahmani, Mario Rui, Zielinski, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Osimhen, Politano

