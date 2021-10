Calciomercato, il Napoli ha messo gli occhi su Mykolenko

Calciomercato, il Napoli pensa a Mykolenko

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Giovanni Scotto, il quale ha rilanciato un interessante notizia di calciomercato. Ecco quanto dichiarato:

“Se il Napoli riuscisse a cedere uno tra Mario Rui e Faouzi Ghoulam potrebbe poi virare su un altro terzino sinistro. Il Napoli segue Mykolenko da più di un anno, ma non so se gli azzurri hanno nell’ucraino il primo obiettivo. Penso che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli possano puntare su un profilo più pronto, uno alla Emerson Palmieri per intenderci. Mi sembra più probabile che il Napoli possa prenotare a gennaio un calciatore da ufficializzare poi a luglio, nel corso della prossima sessione estiva di mercato”.

