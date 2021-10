Al Bayern Monaco interessa Osimhen, il Napoli fissa il prezzo

Secondo Paolo Bargiggia, Victor Osimhe avrebbe suscitato l’interesse del Bayern Monaco ed il Napoli avrebbe già fissato il prezzo.

Paolo Bargiggia riporta una novità nell’ambito del calciomercato. La notizia riguarda Victor Osimhen, in particolare un interesse per lui da parte del Bayern Monaco. D’altro canto, il Napoli avrebbe già fissato il prezzo per l’attaccante nigeriano.

Ecco cosa riporta l’esperto di calciomercato sul suo sito ufficiale:

“Il Bayern Monaco lo ha messo nella lista degli osservati speciali per il dopo Lewandowski. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2023 quando il giocatore avrà 35 anni. Percorso e impatto mostruoso il suo ma doveroso prepararne l’alternativa. E il nigeriano del Napoli è recentemente entrato in nomination per il futuro attacco dei tedeschi. Il nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 ed uno stipendio da 4 milioni netti a stagione con i bonus. Il club di De Laurentiis lo aveva pagato 55 milioni di euro in contanti al Lille più il trasferimento in Francia di alcuni giovani tesserati. A fine stagione, specie se Osimhen continuerà ad avere un impatto così determinante sul campionato, il Napoli si troverà ad un bivio: cedere il nigeriano per una cifra vicina ai 120-130 milioni oppure rinnovargli il contratto per almeno uno o due anni ancora alzando ovviamente lo stipendio. Qualche sondaggio intanto su Victor ha incominciato a farlo anche il Manchester United.”

