Demme: “Ho recuperato, con Spalletti c’è fiducia ed a Napoli sto bene”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il centrocampista tedesco Diego Demme ha rilasciato qualche dichiarazione sul periodo che sta vivendo a Napoli ed anche sulla squadra partenopea.

In merito alla partita di ieri afferma:

“Abbiamo giocato bene e siamo felici della vittoria. Siamo di nuovo in corsa nel gruppo”.

Su Spalletti afferma:

“Lui ci dà fiducia e con lui prepariamo molto bene le partite. Riesce a vedere cose che non vedono tanti allenatori, alcuni dettagli che fanno la differenza”.

Sul gol di Insigne:

“Ha fatto un grandissimo gol, a lui vanno i miei complimenti. È un calciatore molto bravo. Sappiamo cosa ci regala in campo, non ce ne sono tanti come lui- Insigne può fare la differenza in qualsiasi momento .”

Non mancano parole anche per i tifosi azzurri:

“Li ringrazio della loro stima, io do sempre tutto quando scendo in campo. Peccato che quel tiro non è finito dentro, ma la prossima volta proverò.”

A proposito della prossima gara di campionato contro la Roma:

“Vogliamo continuare il nostro cammino. La Roma ieri ha perso 6-1, però hanno cambiato tanti calciatori. In campionato sarà diverso e vorremmo vincere anche questa.”

Poi, sulla città di Napoli:

“Qui mi trovo benissimo. E’ bello vivere qua, sono contento di aprire la finestra, c’è quasi sempre il sole e poi vedo il Vesuvio. E’ bellissimo qui”.

