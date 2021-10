Le pagelle di Osimhen: “È l’arma letale di Luciano Spalletti”

Victor Osimhen è l’arma letale di Luciano Spalletti, il giocatore è inarrestabile e il suo ingresso in campo è stato determinante per la vittoria finale.

Victor Osimhen asfalta come solo lui sa fare anche il Legia Varsavia, segnando il gol del 2-0. Il suo ingresso è stato determinante, non solo per la rete, ma secondo La Gazzetta dello Sport è il suo ingresso in campo che fa cambiare marcia al Napoli, e inoltre, è il capocannoniere europeo.

Per il Corriere dello Sport il suo modo di lavorare sta diventando un classico e lo definisce “arma letale”.

Per Tuttosport è inarrestabile, prestazione da 7,5: “Con lui in campo il gol è assicurato”.

