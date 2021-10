Insigne rassicura i tifosi: “Io sono sereno e lo è anche la società”

Lorenzo Insigne rassicura i tifosi: “Io sono sereno, la società sta cercando di farmi rimanere tranquillo”.

Le parole di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport lasciano intendere le sue volontà, rassicurando così i tifosi partenopei: “Io sono sereno, sto cercando di pensare solo al campo. A livello contrattuale sanno tutti che il mio procuratore è in contatto con la società, stanno cercando di farmi rimanere sereno. Sono contento per il gol, ci voleva, abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra – ha aggiunto l’attaccante dei campani, a segno nel 3-0 di Europa League al Legia Varsavia -, siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e poi a vincere. Sono tre punti importanti per la qualificazione”. Ne parla il Corriere della Sera.

