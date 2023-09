Napoli, Alvino: “Non facciamo catastrofi”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta contro la Lazio.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della sfida persa dagli azzurri contro la Lazio.

“Mi ricordo i commenti live durante Napoli-Spezia vinta all’ultimo momento. Il catastrofismo qui è unico, spesso non c’è lucidità. Il Napoli resta forte e dagli errori può migliorare, magari ci sarà anche un bagno di umiltà perché si sentiva troppo più forte ma ci vorrebbe unità nell’ambiente e non questo vociare. Ci siamo già dimenticati che siamo campioni d’Italia. Poi ci sono quelli dell’io l’avevo detto, ma allora cosa dovremmo dire noi dopo lo scudetto. C’è chi aspetta una sconfitta solo per sfogarsi, ora già dicono Garcia “nunn’è buon” come con Spalletti.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio – Il dato statistico, 9km in più per la Lazio

Napoli-Lazio – Dito puntato sul cambio di Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fiorello e Susanna Biondo, un mare d’amore. Intanto, lui sigla con Amadeus il patto dell’on