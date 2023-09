Napoli-Lazio, Auriemma: “Sconfitta salutare, iniziamo da zero”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la sconfitta del Napoli contro l Lazio ai microfoni di “Pressing”.

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni della trasmissione televisiva “Pressing” ed ha parlato della sfida persa dal Napoli contro la Lazio.

Secondo le sue parole quest’ultima sarebbe salutare per il club azzurro che dopo la sosta potrà ricominciare daccapo.

“Cosa manca maggiormente al Napoli di Rudi Garcia, rispetto a quello di Luciano Spalletti che un anno fa ha vinto lo Scudetto? Non manca niente al Napoli, né Luciano Spalletti né Kim Min-jae. C’è tutto quello che serve per continuare ad essere campioni d’Italia. Io considero questa sconfitta contro la Lazio salutare, finita la festa e tiriamo dentro le bandiere. Io sono stato il primo a tirarla dentro proprio ieri. Si ricomincia daccapo. Altrimenti siamo distratti dalle belle parole, dai festeggiamenti continui, dimenticandoci che il campionato è ricominciato. L’anno scorso il Napoli è stato tra le squadre migliori d’Europa per velocità di riconquista del pallone.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio – Il dato statistico, 9km in più per la Lazio

Napoli-Lazio – Dito puntato sul cambio di Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fiorello e Susanna Biondo, un mare d’amore. Intanto, lui sigla con Amadeus il patto dell’on