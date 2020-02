Braida: ”Barcellona con tanti problemi, nella sfida contro il Napoli può accadere di tutto”

Braida, ex consulente di mercato del Barcellona su Messi: chi può permetterselo in Italia? Le squadre più importanti di sicuro perché, con Leo, avrebbero un’immagine globale. Ieri ho visto il Napoli molto debole, così come il Barca in trasferta ha tanti problemi in difesa

Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan e del Barcellona a Radio Anch’io lo Sport, su RadioRai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’ipotesi che Messi lasci il Barcellona.

Queste le sue parole:

SULLA IPOTESI CHE MESSI LASCI IL BARCELLONA

”Molto, molto difficile che Messi lasci il Barcellona, ma non è impossibile che ciò avvenga . Chi può permetterselo in Italia? Le squadre più importanti perché, con Leo, avrebbero un’immagine globale. E’ un giocatore molto costoso con un ingaggio elevatissimo. Con Leo, però, tutto è possibile, copre tutti gli errori commessi dalla squadra. San Messi copre tutto.

BRAIDA SULLA SFIDA TRA NAPOLI E BARCELLONA IN CHAMPIONS

Così nella sfida contro il Napoli può accadere di tutto: ieri ho visto il Napoli molto debole, così come il Barca in trasferta ha tanti problemi in difesa – spiega Braida – non a caso ha perso diverse partite. In casa è trascinata dal pubblico, 90 mila al Camp Nou fanno paura. Fuori casa ha sempre tanti problemi.

SU IBRA

Ibra? Dà un’impronta al Milan, sa fare magie, ti innamori di lui. Il pubblico, come nel caso di Messi, con un giocatore così paga il biglietto e va volentieri allo stadio – afferma Braida – Avrei ceduto Piatek? In questo momento è difficile trovare un attaccante di valore nel mondo del calcio, sono loro che segnano i gol. Ci sono grandi giocatori e altri dei quali ti devi accontentare. Piatek ha dei limiti e non è un caso che il Barcellona non riesca a trovare un sostituto dell’infortunato Suarez“. Conclude Braida.

