Il parere di Adani sul Napoli di Rudi Garcia

Daniele Adani, opinionista RAI, ha espresso il proprio parere sul Napoli di Rudi Garcia ai microfoni di “Radio Crc”.

Di seguito le sue parole:

“Gli azzurri sono forti, ma non devono pensare più all’anno scorso. C’è qualche sbavatura di troppo quando si esce palla al piede, i giocatori non devono pensare di essere quelli della scorsa stagione o che possono vincere in una sola maniera. La rosa è buona, Garcia gestisce dei ragazzi che sanno fare gioco. La differenza maggiore la si vede nel ruolo che era ricoperto da Kim. In generale, vedo la squadra larga in campo e troppo lunga tra i reparti, la stabilità è poca. Il Napoli non si è dimostrato troppo pericoloso quando attacca ed il salto di qualità va fatto soprattutto nella testa, e va fatto in fretta. È una squadra da vertice e, se vuole rimanerci, deve dare un segnale forte al campionato e ai propri tifosi.”

