Napoli, report allenamento: Zielinski torna ad allenarsi in gruppo

Durante la seduta odierna di allenamento del Napoli, Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Dopo la netta vittoria contro il Legia Varsavia, il Napoli è tornato al Konami Center di Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Come al solito la SSC Napoli ha voluto informare tutti circa l’allenamento effettuato dalla squadra. Da sottolineare soprattutto il rientro di Piotr Zielinski in gruppo.

Ecco quanto riportato dalla Società partenopea:

