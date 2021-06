Ritiro SSC Napoli, novità sull’alloggio della squadra per il mese di agosto

Emergono novità sul ritiro estivo della SSC Napoli, in particolare sull’alloggio scelto dalla squadra.

Con la fine del campionato la SSC Napoli sta definendo bene le date del ritiro estivo. L’edizione odierna di Repubblica riporta una novità in merito all’argomento. La squadra avrebbe scelto l’hotel in cui alloggiare durante il mese di agosto, quando ci sarà appunto il ritiro in Abruzzo.

“La struttura indicata è l’Hotel Acqua Montis a Rivisondoli, un resort che offre tutti i comfort. Nei prossimi giorni è previsto pure un sopralluogo del club azzurro prima di ufficializzare la scelta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Insigne: ancora lontano dal rinnovo, occhio a una big di Serie A

UFFICIALE – Euro 2021, Italia i 26 convocati del ct Mancini: c’è un cambio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 93 anni De Mita litiga ancora con gli avversari politici