Lazio-Hysaj, il difensore sempre più vicino al club: tutte le novità

Il Corriere della Sera si concentra sull’arrivo di Hysaj alla Lazio, che sembra sempre più concreto.

Elseid Hysaj è uno degli obiettivi del mercato della Lazio. Probabilmente la scelta del nuovo allenatore biancoceleste è ricaduta su Maurizio Sarri; una volta ufficializzato il suo arrivo la Società potrà procedere agli acquisti.

A tal proposito il Corriere della Sera scrive:

“L’arrivo di Sarri alla Lazio – i dubbi cadranno nelle prossime ore – sbloccherà definitivamente il mercato del club biancoceleste. Tare attendeva il via libera da Lotito, con la firma del nuovo allenatore; non appena; non appena ci sarà la certezza dell’intesa, si metterà in moto. I nomi? Per il terzino, uno su tutti: Hysaj. È svincolato dal Napoli, può essere schierato sia a destra che a sinistra, per di più gode della stima totale di Sarri visto che con il nuovo allenatore della Lazio ha giocato sia a Empoli, sia a Napoli, essendo titolare in tutte e tre le stagioni nelle quali Maurizio Sarri ha giudato la squadra campana. L’operazione è stata portata avanti ed è già in fase avanzata, l’annuncio del suo arrivo potrebbe essere dato a breve.”

