Napoli: Ancelotti si sta adoperando per portare Fabian Ruiz al Real Madrid

Valter de Maggio si concentra sul futuro di Fabian Ruiz che potrebbe essere legato al Real Madrid.

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Ci sono molti club europei interessati all’acquisto del giocatore, tra cui il Real Madrid. Il club spagnolo è allenato da Carlo Ancelotti e secondo De Maggio il tecnico si sta adoperando in prima persona per far sì che l’affare si concluda positivamente.

“Il Real Madrid ha fatto una richiesta ufficiale per Fabian Ruiz. Carlo Ancelotti si sta muovendo e le parti stanno iniziando a discutere. A breve potrebbe partire una trattativa e in caso di cessione il Napoli potrà prendere Basic.”

