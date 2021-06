Napoli: scelto Armani per la nuova maglia, si lavora già per il progetto

Il Corriere del Mezzogiorno riporta le novità sulla nuova maglia del Napoli, che sarà di Armani.

La SSC Napoli sta lavorando per la nuova maglia ed il Corriere del Mezzogiorno approfondisce l’argomento. De Laurentiis ha scelto di non collaborare più con Kappa, di conseguenza la scelta è ricaduta su Armani.

Dal quotidiano si legge:

“Il Napoli non ha rinnovato con Kappa e De Laurentiis ha scelto un marchio di prestigio mondiale come Armani. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon, il Napoli sta lavorando con la maglia di Armani Ea7. Il patron coordina le operazioni con il suo team marketing ma soprattutto con sua figlia Valentina. Secondo quanto scrive il collega Paolo Bargiggia, Valentina De Laurentiis fornirà al Napoli il kit con il design di Giorgio Armani. In queste ore sono a lavoro gli stilisti della maison per definire colori e bozzetti definitivi ma il tempo stringe, il ritiro a Dimaro è alle porte.”

