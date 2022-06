Problemi in vista per Politano: rischia multa dalla SSC Napoli. Il motivo

Guai per Politano, rischia una multa dalla SSC Napoli

Problemi in vista per Matteo Politano, rischia una multa dalla SSC Napoli. L’attaccante azzurro giorni fa era a Formentera in vacanza con la famiglia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia dove lasciava intendere di aprire ad una possibile cessione. Adesso Politano rischia una multa dalla SSC Napoli.

A Formentera, intervistato da Tancredi Palmeri, Politano aveva dichiarato: “Vedrò con il mio procuratore, la società, ora mi godo le vacanze, decideremo tutti insieme. Ti piace la paella valenciana? Molto (ride, ndr)”. Sottinteso il riferimento al Valencia di Gennaro Gattuso, che sembra aver puntato proprio su di lui per costruire la squadra perfetta per l’ex allenatore del Napoli. Politano dunque sembra aprire ad una possibile cessione.

Politano rischia una multa dalla SSC Napoli

A quanto sembra l’intervista non è affatto piaciuta al calcio Napoli, è quanto fa sapere Walter De Maggio in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: “L’intervista che Matteo Politano ha rilasciato a Formentera non era autorizzata dal Napoli, che è molto seccato con il giocatore che sarà multato come da regolamento”

