Nandez al Napoli sarà il sostituto di Demme: cifre e dettagli offerta SSC Napoli

Nandez al Napoli sarà il sostituto di Demme: i dettagli dell’operazione di mercato

Calciomercato – Nahitan Nandez al Napoli sarà il sostituto di Diego Demme, è il prescelto per rinforzare il centrocampo di Spalletti in vista della prossima stagione. Calciatore classe ’95, di nazionalità uruguayana, Nandez gioca al Cagliari da tre stagioni, al club partenopeo piace e nei prossimi giorni inoltrerà al Cagliari un’offerta ufficiale.

Riguardo l’offerta della società azzurra, il giornalista Ciro Venerato ha svelato le cifre e i dettagli dell’operazione che potrebbe portare Nandez al Napoli a Rai TG Sport. Di seguito quanto rivelato dal giornalista sull’offerta economica che il Napoli farà al Cagliari nei prossimi giorni:

“Offerta di 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto (non obbligo) di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro più 2,5 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni”. In totale quindi parliamo di un’operazione da 10,5 milioni complessivi.

Sempre secondo quanto riporta Ciro Venerato alla Rai, “il calciatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro attraverso il suo agente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Problemi in vista per Politano: rischia multa dalla SSC Napoli. Il motivo

Napoli rifiutata offerta dell’Arsenal per l’attaccante: la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici