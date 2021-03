Napoli: vicino il ritorno di Hirving Lozano, possibile convocazione per la trasferta contro il Milan

Il Napoli ritrova un giocatore fondamentale per la parte finale della stagione

Buone notizie in casa Napoli, l’infermeria si sta man mano svuotando e presto si vedrà il ritorno in campo di Hirving Lozano. L’edizione odierna de Il Mattino riferisce che, ad un mese dall’infortunio patito nella vittoria casalinga contro la Juventus, il suo recupero dovrebbe essere molto vicino. L’ala ex PSV potrebbe tornare disponibile già domenica prossima per il big match contro il Milan.