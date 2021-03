Napoli, calciomercato: Bayern Monaco interessato a Kalidou Koulibaly

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un presunto interesse del Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly. Il club tedesco in estate metterà in atto una vera e propria rivoluzione del reparto difensivo, con David Alaba e Jerome Boateng che sono in scadenza di contratto e molto probabilmente non rinnoveranno. Uno dei primi nomi per il futuro della difesa dei bavaresi è proprio quello del senegalese. Ad ora non è però arrivata nessuna offerta al Napoli.