Barcelona-Napoli, si potrebbe giocare il 18 luglio

L’emergenza Covid-19 attanaglia ancora gran parte del globo, costringendo i paesi ad attuare misure contenitive. A farne le spese è anche il calcio, con tutte le manifestazioni ed i campionati fermi. L’edizione odierna de Il Mattino, prova a stilare un piano per la ripresa delle attività individuando anche una data utile per giocare il ritorno di Barcellona-Napoli.

La Champions e l’Europa League entrerebbero in scena a partire dal 18 luglio (sarebbe quella la data del ritorno degli ottavi tra Barcellona e Napoli) e poi in dieci giorni assegnare i due trofei. La Uefa preferirebbe iniziare a giugno la ripresa delle coppe, in parallelo con i campionati nazionali, ma c’è l’incognita legata all’evoluzione della pandemia: in quel mese gli spostamenti da un Paese all’altro saranno sicuramente limitati ancora.

