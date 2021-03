Napoli: continua il recupero per Rrahmani e Petagna, c’è una data per il loro ritorno

Andrea Petagna e Amir Rrahmani, stanno continuando il loro percorso di recupero per tornare a disposizione di Rino Gattuso. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna rivela che l’obiettivo degli azzurri sarebbe quello di avere a disposizione entrambi subito dopo la pausa per le Nazionali, in occasione del match casalingo contro il Crotone sabato 3 aprile. Il quotidiano aggiunge che per il difensore ci si aspettava un recupero più celere, infatti era stato anche convocato dalla sua nazionale, ma ieri è arrivato l’annuncio che il giocatore avrebbe lasciato il ritiro proprio perché non in grado di recuperare per le tre gare di questa settimana.