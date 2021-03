Zoff: “Insigne è il caposaldo del Napoli e della Nazionale a tutti gli effetti”

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio in merito alla situazione delle Nazionali ed espone la sua opinione sul Napoli.

Dino Zoff, ex portiere e campione del mondo nel 1982, ha preso parte ad un’intervista a 1 Station Radio in merito all’argomento Nazionale:

Bandiere nel calcio di oggi? “Nella Nazionale italiana al momento ne vedo due: Donnarumma per il Milan ed Insigne per il Napoli. Il primo ha un avvenire davanti straordinario, mentre Lorenzo è il caposaldo della squadra partenopea già da un po’ di anni”.

Napoli? Si può dire a tutti gli effetti che la squadra di Gattuso è lì per la corsa Champions. “Gli azzurri, oserei dire finalmente, sembrano essere tornati tutti, o quasi, in carreggiata. Contro la Roma hanno vinto una partita davvero importante. Hanno disputato una gara senza troppi affanni. Bisogna tenere sott’occhio Osimhen, ora è il momento per vedere se riesce a recuperare a pieno ritmo. Quest’anno ha giocato davvero poco”.

Rinnovo Gattuso? “Ogni società ha le proprie idee e politiche, ma ad oggi, si può dire senza troppi problemi che, nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, Rino sta svolgendo molto bene il suo lavoro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moueffek-Napoli, possibile sostituto di Hysaj: ecco quanto costa

UFFICIALE – Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso: data e orario

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa Francesco: “La veglia pasquale anticipata alle ore 19:30”