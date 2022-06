Alvino: “Ho una notizia su Fabian e il rinnovo: vi dico cosa si profila”

Alvino, la notizia su Fabian e il rinnovo

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, sul calcio Napoli.

Alvino:

“Koulibaly secondo me farà le giuste valutazioni unitamente a quelle del Napoli sapendo che c’è un anno di contratto. Il napoli è pronto a derogare a qualsiasi tipo di tetto ingaggi per Kalidou. I motivi sono due: per la lunga militanza in azzurro e per il valore tecnico. Il ragazzo è innamorato di questa città. Nenache con il rinnovo di Mertens il Napoli farebbe il numero abbonati della Roma. La storia del colpo ad effetto per fare abbonamenti è una cosa che fa ritornare indietro nel tempo e non mi trova d’accordo. Nei momenti difficili, Milan e Inter hanno fatto il triplo degli abbonati del Napoli. Fabian? L’atteggiamento tenuto non dal ragazzo bensì da chi gestisce la procura non è stato apprezzato dal Napoli. Senza rinnovo si profila un caso Milik”

