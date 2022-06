Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo con il Napoli, il club prende posizione

Dopo il rifiuto di Fabian Ruiz relativo al rinnovo con il Napoli il club partenopeo avrebbe preso una decisione sul futuro dello spagnolo.

Il centrocampista Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino il giocatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo che il Napoli gli avrebbe offerto.

“Fabian Ruiz ha un contratto con scadenza giugno 2023 m ha fatto capire a chiare lettere di non avere intenzione di prolungare il suo accordo col Napoli. Se le cose non dovessero cambiare, quindi, il club azzurro rischierebbe di perderlo a zero alla fine della prossima stagione: ipotesi assolutamente da scongiurare. Ecco svelato il motivo per cui potrebbe arrivare la sua cessione già? In estate, con le big spagnole sempre alla finestra e pronte per l’affondo con il Napoli.”

