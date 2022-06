Non solo il Valencia, Politano piace anche ad un club italiano

Secondo La Gazzetta dello Sport il Valencia non sarebbe l’unico club interessato a Matteo Politano.

Matto Politano potrebbe lasciare a breve il club partenopeo. Il giocatore avrebbe manifestato segnali di insofferenza per quanto riguarda la sua permanenza nel club; d’altro canto il Napoli sarebbe disposto a trattare la sua uscita.

La Gazzetta dello Sport riporta il punto della situazione sostenendo che ci sarebbero due club a lui interessati:

“Ha bisogno di fiducia totale per esprimersi al meglio. Non a caso, Matteo ha fatto benissimo a Sassuolo e sotto la gestione Gattuso quando si è sentito quasi intoccabile. Il mercato è in divenire ma che Politano piaccia a Gattuso – e quindi al Valencia – non è un segreto ed all’orizzonte ci sarebbe anche la Fiorentina. Ancora non c’è un prezzo sul cartellino ma si è capito che c’è una disponibilità a trattare l’uscita di Politano da parte del Napoli proprio in virtù del fatto che in primis il calciatore ha manifestato qualche piccolo segnale di insofferenza.“

