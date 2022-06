Napoli, Demme sempre più vicino all’addio: la motivazione

Il futuro di Diego Demme sembra essere sempre più lontano da Napoli per un motivo ben definito.

Tra i probabili giocatori del Napoli che disputeranno altrove la prossima stagione di campionato ci sarebbe anche Diego Demme. Il centrocampista tedesco vorrebbe iniziare una nuova esperienza in quanto nn ha avuto tanto spazio in campo durante il campionato appena terminato.

Sul suo futuro trapela inoltre una notizia: Demme potrebbe approdare al Valencia che ha da poco dato il benvenuto all’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Il regista, però, non si sente protagonista nel progetto di Spalletti e invece di vivere un’altra stagione ai margini, e? alla ricerca di stimoli nuovi. Tra i suoi maggiori estimatori c’è Gattuso che da poco si è accasato sulla panchina del Valencia e potrebbe chiedere a breve informazioni per il suo approdo in Spagna. Con i soldi incassati dalle cessioni, poi, si dovrà lavorare sulle entrate.”

