Zaniolo no stop, il centrocampista non rinuncia alla sfida con il Napoli, l’annuncio di José Mourinho.

Nicolò Zaniolo non si ferma, domenica scenderà in campo contro il Napoli capolista, nonostante la distorsione al ginocchio procuratosi contro la Juventus. Ad annunciare la sua presenza è stato proprio José Mourinho alla vigilia della trasferta di Conference League contro il Bodo/Glimt. Il giocatore non partirà per il match europeo, ma in campionato sarà presente.