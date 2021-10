La prima pagina de Il Mattino è dedicata al turnover messo in atto da Spalletti.

Per il match contro il Legia Varsavia, quello che trapela è che Luciano Spalletti sia intenzionato a attuare un ampio turnover per il suo Napoli, fuori dunque Osimhen che partirà dalla panchina. Questo il titolo del quotidiano di Via Scarfoglio: “Spalletti: Osimhen in panchina. Il Napoli deve vincere lo stesso”