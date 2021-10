Spalletti su Lozano: “Ci è rimasto male, ma ho apprezzato come si è allenato”

Spalletti chiude il caso Lozano

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha definitivamente il caso Lozano. Ecco quanto dichiarato:

“Il Chucky ci è rimasto un po’ male per la sostituzione nella scorsa partita, dopo che era entrato da poco nella ripresa. Qualsiasi calciatore, al suo posto, non l’avrebbe presa bene. No ‘Messico e nuvole’, ma ‘Messico e solissimo’, con lui. La sua amarezza si capisce, è comprensibile, ma abbiamo anche apprezzato il fatto di vederlo allenarsi come ha fatto ieri, contento della vittoria, felice per il risultato conseguito da tutta la squadra contro il Torino in campionato”.

