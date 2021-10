Falcao: “Non penso che l’accoglienza dei romanisti nei riguardi di Spalletti sarà buona”

Giuseppe Falcao sul ritorno di Spalletti a Roma

Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto Falcao, è intervenuto in diretta ai microfoni del programma radiofonico I Tirapietre, dove ha parlato della possibile accoglienza dell’Olimpico nei confronti di Luciano Spalletti. Ecco quanto dichiarato:

“Non penso che l’accoglienza dei romanisti nei riguardi di Spalletti sarà buona. Lui già sa che probabilmente ci saranno molti fischi. Non si è lasciato molto bene con la tifoserie al di là di quanto accaduto con Totti. Per quanto mi riguarda io l’apprezzo perché ha fatto molto bene a Roma e come me non sono pochi i tifosi a pensarla così, però è facile immaginare che Spalletti non sarà accolto bene. Resta un grande allenatore e questo clima non proprio favorevole a lui potrebbe pure caricarlo. Ci saranno circa 50 mila tifosi, si va verso un ritorno alla normalità. Spero, da romanista, che abbia ragione Mourinho il quale sostiene che riuscirà a fermare il Napoli”.

