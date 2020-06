Gerard Lopez, Pres. Lille: “Lo stop al campionato ci costringe a svendere i nostri talenti”

Gerard Lopez apre la strada alle cessioni

Il Napoli continua a seguire Victor Osimhen, attaccante Nigeriano del Lille. E dal presidente del club Francese, arriva un messaggio che potrebbe spianare la strada al club azzurro.

Gerard Lopez ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’equipe, dichiarando: “Lo stop del campionato è una vera e propria catastrofe sopratutto per le conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società. Solo il PSG non subirà delle conseguenze, mentre tutte le altre saranno costrette a svendere i propri talenti per sanare i bilanci”.

