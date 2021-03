Allegri: “Io al Napoli? Per ora non penso al futuro, Il mio addio alla Juve fu volontà di Agnelli”

L’ex allenatore della Juventus rompe il silenzio sul suo addio ai bianconeri e fa riferimento anche al suo futuro

Massimiliano Allegri è intervenuto durante Sky Calcio Club. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha parlato, tra le altre cose, del suo addio alla Juventus e di un suo possibile approdo alla Roma o al Napoli.

Queste le sue parole:

“(…) Ho fatto un po’ di riflessioni. In questo momento, il calcio italiano deve rimboccarsi le maniche. Le nostre squadre sono state quasi tutte eliminate dall’Europa. Sono sempre stato visto come colui che faceva da contraltare ai ‘giochisti’, ma ci vuole equilibrio. Ho avuto la fortuna di essere cresciuto con allenatori vecchio stile. Non è tutto da buttare. Sento parlare di gioco da dietro: va bene tutto, ma il calcio è una roba seria. Il calcio italiano è in crisi? Va rimesso il giocatore al centro del progetto, si deve lavorare sul giocatore. La tattica serve, ma poi ci lamentiamo quando affrontiamo chi passa la palla a cento all’ora e perdiamo. A quel punto, dobbiamo farci delle domande. Si deve iniziare a lavorare nei Settori Giovanili, ma non solo a parole: si deve lavorare sulla tecnica in velocità, ad esempio.

Io al Napoli o alla Roma? Non so ancora niente, non penso al futuro. Sono in tv per fare una chiacchierata. E’ da un po’ che non parlo pubblicamente, spero di non dire cavolate (ride, ndr). Quando alleno, non posso guardare le partite; ora, invece, ne sto vedendo un po’… Provo ad immedesimarmi. Ho guardato alcune gare dal vivo, come il match tra Bayern Monaco e Tottenham: i tedeschi sono impressionanti. Bisogna tornare all’abbiccì. Fare un passo indietro, alle volte, ne fa fare tre avanti. (…) La sconfitta contro il Benevento? Ha fatto una grande gara. Diamo i meriti a Pippo Inzaghi: è stato molto bravo a preparare questa partita. Il mio addio alla Juventus? La scelta è stata del presidente, ma siamo rimasti in ottimi rapporti. A Torino ho passato cinque anni incredibili, meravigliosi e irripetibili”.

