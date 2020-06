Sicilia, situazione splendida: 0 decessi e 0 contagi ancora, 58 guariti in 24 ore

Ancora zero contagi in Sicilia e nessun nuovo decesso. Era già successo lunedì, riaccade oggi e senza alcun dubbio è una buona notizia sulla strada di uscita dall’emergenza coronavirus. Aumentano invece, e per fortuna, i guariti, 58 in sole 24 ore: 25 nel Catanese, sei nell’Ennese, tre nel Messinese, sedici nel Palermitano, cinque nel Ragusano e tre nel Siracusano. Due pazienti sono stati dimessi e c’è un posto libero in più in terapia intensiva.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 154.873 (+1.456 rispetto a ieri), su 131.820 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 904 (-58), 2.268 sono guarite (+58) e 275 decedute (0).

Degli attuali 904 positivi, 67 pazienti (-2) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (-1) – mentre 837 (-56) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (5, 147, 11); Catania, 411 (22, 561, 100); Enna, 12 (1, 384, 29); Messina, 131 (22, 377, 57); Palermo, 265 (16, 279, 36); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 9 (1, 213, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).

