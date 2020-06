Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: potrebbe esserci il colpo di scena

De Laurentiis si è goduto la bellezza di Capri, presto incontrerà la squadra e parlerà personalmente con Callejon. Il presidente vuole risolvere la questione rinnovo, in un senso o nell’altro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che lo spagnolo è orientato a partire, piace al Siviglia e al Valencia, ma il patron del Napoli farà un ultimo tentativo e non è da escludere un colpo di scena come accaduto con Mertens, prossimo alla firma (come Zielinski).

Il quotidiano, però, aggiunge che il dolce epilogo è molto difficile: Callejon sembra ormai orientato a salutare a fine stagione. Ma nel calcio, come nella vita, nulla è impossibile.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, 321 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 237 solo in Lombardia

Coronavirus Italia: 10 decessi in Veneto, tolto il divieto di vendita alcolici da asporto a Milano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Immuni: accuse di sessismo, cambiano icone per la App