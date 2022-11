Udinese, tegola Makengo: contro il Napoli non ci sarà

Il centrocampista dell’Udinese Jean-Victor Makengo ha annunciato che tornerà in campo nel 2023, sarà dunque assente contro il Napoli.

L’Udinese perde temporaneamente il centrocampista Jean-Victor Makengo. Il giocatore ha infatti annunciato tramite il proprio account Instagram che tornerà in campo nel 2023.

Di seguito il messaggio del centrocampista:

“Ho dato tutto me stesso per aiutare il più possibile i miei compagni nonostante un problema fisico che mi affliggeva da qualche tempo, ora però ho bisogno di riposare per rientrare al cento per cento nel 2023… Auguro alla squadra di tornare presto alla vittoria, mentre a tutti voi auguro una buona fine dell’anno. Ci vediamo presto in campo.”

Fonte foto: Instagram, @gvmakengo17

