Empoli bestia nera del Napoli, due sconfitte nella scorsa stagione

Il Corriere del Mezzogiorno ricorda incontri della scorsa stagione tra Napoli ed Empoli, terminate con due vittorie da parte dei toscani.

Manca poco alla sfida tra Napoli ed Empoli che andrà in scena questa sera alle ore 18:30. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra su un dato relativo alla scorsa stagione che riguarda le due sfide t due club in questione. Durante lo scorsa campionato infatti il club allenato da Andeazzoli sarebbe stato l’unico sconfiggere i partenopei sia alla nella gara di andata sia in quella di ritorno.

Dal quotidiano si legge:

“L’avversario al Maradona è l’Empoli, la bestia nera della scorsa stagione. Soltanto i toscani, infatti, riuscirono addirittura a portar via sei punti al Napoli. All’andata fu decisivo un colpo di nuca di Cutrone, al ritorno al Castellani gli azzurri furono rimontati dallo 0-2 al 3-2 con lo psicodramma del ritiro prima convocato e poi revocato. Era il 24 aprile scorso, il giorno dell’ultima sconfitta del Napoli in serie A. Oggi è tutta un’altra storia, gli azzurri sono primi con sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, reduci da un’altra vittoria di grande consapevolezza sul campo dell’Atalanta.”

