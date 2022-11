Napoli-Empoli, Spalletti vuole sicurezze e conferma Osimhen

Per la sfida tra Napoli ed Empoli Luciano Spalletti dovrebbe confermare Victor Osimhen in campo ancora una volta.

Questo pomeriggio Napoli ed Empoli si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona ed il quotidiano Il Mattino prova ad anticipare qualche scelta di Luciano Spalletti.

“Spalletti non si fida dell’Empoli: lo scorso anno ci ha lasciato le penne sia all’andata che al ritorno e sa bene quanto alla fine abbiano pesato quelle due cadute. Dunque, se pure aveva la tentazione di far tirare il fiato a Osimhen non lo farà: perché mettere a riposo il bomber dei 6 gol nelle ultime 4 partite significa tirarsi addosso fulmini e saette. Cosa che lui, mabilmente, vuole tenere il più lontano possibile.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

