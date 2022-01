Luigi Sepe è vicino al trasferimento alla Salernitana.

Luigi Sepe è pronto a ritornare in Campania.

Secondo quanto riportato da La Città l’ex portiere azzurro, Luigi Sepe potrebbe essere il primo colpo di Sabatini alla Salernitana. L’estremo difensore arriverà in prestito con diritto di riscatto e potrebbe sbarcare in Campania già in settimana per mettersi al servizio del tecnico Colantuono.