Emergenza a centrocampo per Spalletti: la soluzione è Gaetano

Gianluca Gaetano è la salvezza di Spalletti. Problemi a centrocampo per il Napoli che ha gli uomini contati.

Continuano i problemi a centrocampo per Luciano Spalletti che ha gli uomini contati. L’infortunio di Demme e quello di Zielinski hanno portato conseguenze evidenti e preoccupanti. Con Fabian Ruiz e Lobotka al centro girerà Elmas. Secondo La Gazzetta dello Sport, mister Spalletti darà il via libera a Gianluca Gaetano solo lunedì, e a vrà modo di tornare alla Cremonese in Serie B.

