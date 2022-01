Coppa d’Africa: niente quarantena per i giocatori della Serie A

Gli atleti africani della Serie A non dovranno osservare alcun periodo di quarantena al rientro in Italia

Tuttomercatoweb riporta delle novità importanti sulla Coppa d’Africa. Stando a quanto si legge non è prevista nessuna quarantena, per i giocatori di Serie A impegnati attualmente nella manifestazione. I giocatori come Koulibaly, Anguissa e Ounas nel caso specifico del Napoli, saranno sottoposti a un rigido monitoraggio ma si potranno allenare e potranno giocare regolarmente senza stare alcun giorno in isolamento.

