Davide Nicola, nuovo tecnico del Torino: esonerato Giampaolo

Davide Nicola nuovo tecnico del Torino

Calciomercato – Davide Nicola nuovo tecnico del Torino. Ancora un esonero in Serie A, riguarda Marco Giampaolo, il pareggio in Torino-Spezia e una serie di risultati precedenti non buoni gli è risultato caro, è stato esonerato dal Torino di Cairo. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è Davide Nicola l’allenatore scelto dal Torino che sarà ufficiale nelle prossime ore.

