Napoli-Juve: gli indisponibili di Pirlo per la partita di domani

Anche in casa Juve l’infermeria è tutt’altro che vuota

Andrea Pirlo arriverà a Napoli orfano di ben 4 giocatori. La testata online Goal.com riporta che Oltre a Dybala, non prenderanno parte a Napoli-Juve nemmeno Arthur e Ramsey, con il secondo che non ha ancora recuperato dai problemi muscolari. Diversa invece la situazione di Leonardo Bonucci, le sue condizioni non sono ancora ottimali ma potrebbe comunque arrivare la convocazione, ma quasi certamente in questo caso ci sarebbe ad attenderlo la panchina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bonucci: “Litigio tra Agnelli e Conte? Brutto episodio, c’è poco da aggiungere”

Venerato: “Napoli-Juve non sarà decisiva per Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Meghan vince causa contro il Mail