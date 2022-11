Cragno nel mirino del Napoli, potrebbe essere il vice Meret

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il portiere del Monza Alessio Cragno sarebbe nel mirino del Napoli.

Alessio Cragno piacerebbe molto al Napoli, in particolare al presidente Aurelio De Laurentiis. Il portiere attualmente veste la maglia del Monza ma secondo quanto riportato dal noto quotidiano sarebbe stato individuato dal club partenopeo come possibile vice Meet.

“Da Meret potenziale riserva di Kepa o Navas, a chi sarà la prossima riserva di Meret il passo è stato relativamente breve. Tempo quattro mesi ed ora a Napoli ci si interroga sulle condizioni di Sirigu, che non si è mai visto sin qui in maglia azzurra, ma potrebbe fare l’esordio in Coppa Italia, guardando nel contempo al futuro che potrebbe parlare italiano e rispondere al nome di Alessio Cragno. L’ex del Cagliari è un vecchio pupillo della dirigenza azzurra, ma adesso che non sta trovando spazio nel Monza chissà che il matrimonio non si possa effettivamente concretizzare.”

Fonte foto: Instagram, @alecragno28